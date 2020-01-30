شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في كولومبو تدعو المواطنين لاستخدام وسائل الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

دعت سفارة المملكة في كولومبو، اليوم الخميس، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، إلى ضرورة استخدام وسائل الوقاية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت السفارة في حالة الطوارئ التواصل عبر الأرقام التالية: هاتف السفارة (0094112682087 – 0094112682089)، أو عبر هاتف شؤون السعوديين (0094722229966).

وقد أعلنت الصين، مركز انتشار الفيروس الذي ظهر في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، عن ارتفاع ضحايا الفيروس إلى 170 حالة. وحفظ الله الجميع من كل مكروه.