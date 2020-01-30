شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في كولومبو تدعو المواطنين لاستخدام وسائل الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت السفارة في حالة الطوارئ التواصل عبر الأرقام التالية: هاتف السفارة (0094112682087 – 0094112682089)، أو عبر هاتف شؤون السعوديين (0094722229966).
وقد أعلنت الصين، مركز انتشار الفيروس الذي ظهر في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، عن ارتفاع ضحايا الفيروس إلى 170 حالة. وحفظ الله الجميع من كل مكروه.
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