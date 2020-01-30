شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف زيارة منزلية للمرضى بنجران والان نبدء بالتفاصيل

نفذت صحة نجران أكثر من 25 ألف زيارة منزلية للمرضى المسجلين في برنامج الطب المنزلي وذلك خلال العام الماضي .

وأوضحت أن عدد المستشفيات المطبقة للبرنامج بلغ 8 مستشفيات مستشفى الملك خالد، مستشفى نجران العام الجديد، مستشفى الولادة والاطفال، مجمع إرادة للصحة النفسية، مستشفى خباش، ومستشفى حبونا العام، بالإضافة إلى مستشفيات شروره وبدر الجنوب.

وأكدت أن لديها 14 فرقة طبية مؤهلة تشرف على تقديم الخدمة مشيرةً إلى تقديم مستلزمات طبية للمرضى شملت 42 سرير طبي و 51 كرسي متحرك, بالإضافة إلى تقديم 47 جهاز توليد أكسجين، و 85 مرتبة هوائية، وتوزيع 14 جهاز للشفط, كما شملت تقديم 34 جهاز لقياس نسبة الأوكسجين بالدم، و 20 جهاز لقياس السكر و 42 جهاز إلكتروني لقياس الضغط .