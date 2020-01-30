- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الهند تهدد باكستان بالحرب: سنهزمكم في 7 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نددت إسلام أباد بتعليقات مودي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، أن لدى الهند الإمكانات العسكرية لإلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام على الأكثر في حال اندلاع نزاع مسلح جديد بين الدولتين المتنافستين في جنوب آسيا.
وتصادمت القوتان النوويتان في 3 حروب منذ الانقسام في 1947، فيما تواجهت مقاتلات تابعة لهما فوق النطاق المتنازع عليه في كشمير العام الماضي.
وقال مودي خلال كلمة ألقاها في أكاديمية عسكرية في نيودلهي، الثلاثاء، “سبق أن خسرت باكستان 3 حروب، لن تحتاج قواتنا العسكرية لأكثر من 7-10 أيام من أجل إسقاط باكستان”.
وأشار الزعيم القومي الهندوسي إلى غارات القوات الجوية الهندية في الأراضي الباكستانية في 2016 و2019.
واعتبر أن باكستان تستمر في “الحرب بالوكالة” عبر تقديمها الدعم سراً إلى جماعات متمردة في كشمير الهندية، حيث تواجه الهند تمرداً عسكرياً.
والأربعاء، نددت باكستان بتعليقات مودي “غير المسؤولة والمحرضة على الحرب” والتي تعكس المحاولات اليائسة للمسؤولين في الهند من أجل “صرف الانتباه عن الانتقادات المتزايدة حيال سياساتهم التمييزية، على المستوى المحلي والدولي”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تهدد باكستان بالحرب: سنهزمكم في 7 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.