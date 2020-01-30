الهند تهدد باكستان بالحرب: سنهزمكم في 7 أيام

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، أن لدى الهند الإمكانات العسكرية لإلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام على الأكثر في حال اندلاع نزاع مسلح جديد بين الدولتين المتنافستين في جنوب آسيا.

وتصادمت القوتان النوويتان في 3 حروب منذ الانقسام في 1947، فيما تواجهت مقاتلات تابعة لهما فوق النطاق المتنازع عليه في كشمير العام الماضي.

Advertisements

وقال مودي خلال كلمة ألقاها في أكاديمية عسكرية في نيودلهي، الثلاثاء، “سبق أن خسرت باكستان 3 حروب، لن تحتاج قواتنا العسكرية لأكثر من 7-10 أيام من أجل إسقاط باكستان”.

وأشار الزعيم القومي الهندوسي إلى غارات القوات الجوية الهندية في الأراضي الباكستانية في 2016 و2019.

واعتبر أن باكستان تستمر في “الحرب بالوكالة” عبر تقديمها الدعم سراً إلى جماعات متمردة في كشمير الهندية، حيث تواجه الهند تمرداً عسكرياً.

والأربعاء، نددت باكستان بتعليقات مودي “غير المسؤولة والمحرضة على الحرب” والتي تعكس المحاولات اليائسة للمسؤولين في الهند من أجل “صرف الانتباه عن الانتقادات المتزايدة حيال سياساتهم التمييزية، على المستوى المحلي والدولي”.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على