شكرا لقرائتكم طريق محايل – تهامة بللسمر دون حواجز وبمنعطفات خطيرة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30 يرتفع عن مستوى الأرض ويسبب انزلاق المركبات متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _محايل شكا عدد من سالكي الطريق الرابط بين محافظة محايل ومركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع للمحافظة من عدم وجود حواجز خرسانية على جوانب الطريق.

وقال مواطنون إن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية كما يرتفع عن مستوى الأرض، ما قد يتسبب في انزلاق المركبات وسقوطها خصوصًا وقت نزول المطر، مشيرين إلى أن الطريق به منعطفات خطرة قد تتسبب في اختلال توازن المركبة.

من جانبهم، طالب سالكو الطريق، الجهات المختصة بضرورة إنشاء حواجز خرسانية وذلك للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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