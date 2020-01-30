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معاودة أعمال إزالة برج النوارية بعد استكمال وسائل السلامة فيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي مكة المكرمة

عاود المقاول المسؤول عن أعمال إزالة برج النوارية بمكة المكرمة العمل في المشروع، بعد ان أوقفته إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بدعوى عدم توفر وسائل السلامة، وأوضحت معلومات لـ "مكة" أن المقاول استكمل جميع أعمال السلامة في المشروع وعالج جميع الملاحظات المتعلقة بذلك، الأمر الذي سمح معه الدفاع المدني باستكمال أعمال الإزالة.

في المقابل أوضحت امانة العاصمة المقدسة أن البرج الجارية إزالته على طريق مكة المدينة السريع متعارض مع مشروع توسعة تقاطع النوارية، ضمن مجموعة عقارات أزيلت لتنفيذ المشروع، لافتة أنه تزال في هذا الوقت بعد استكمال إجراءات نزع الملكية، ولإنهاء المشروع الجاري تنفيذه بالموقع.