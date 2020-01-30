توقعات طقس الخميس: سماء غائمة جزئياً على بعض المناطق.. ورياح نشطة على العاصمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الخميس)، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وشملت التوقعات رياحا نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة. كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. وقد تسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ30 درجة مئوية، فيما قد تسجل حائل أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 2 درجة مئوية.