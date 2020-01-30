مصادر: لا صحة لإلغاء “موسم الشرقية”.. والتجهيزات قائمة

أكدت مصادر قريبة من إدارة موسم الشرقية أنه لا صحة للأنباء التي زعمت إلغاء الموسم، وأبدت استغرابها من الشائعات التي تناقلت خبر الإلغاء. وأوضحت المصادر أن العمل على ترتيبات وتجهيزات موسم الشرقية بدأ، ولا يزال قائمًا، وسيتم إعلان تفاصيل الموسم بشكل رسمي في الوقت المناسب.

ودعت المصادر الجميع للتأكد من استقاء المعلومات من القنوات الرسمية، وعدم تداول الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة بحسب صحيفة “سبق”. وتأتي مواسم السعودية ضمن مبادرة تهدف إلى تحويل السعودية إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، وذلك من خلال إقامة الكثير من الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية الكبرى، إضافة إلى التجارب الفريدة والمستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق السعودية.