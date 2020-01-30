أمطار غزيرة وتساقط البرد ورياح نشطة على 9 مناطق بالمملكة.. خلال ساعات

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر عدَّة مناطق بالمملكة، اليوم الخميس، بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط البرد وسيول، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت هيئة الأرصاد، في عدة تنبيهات نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: إنَّ «الباحة- الحجرة- العقيق- القرى- المخواة- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد– قلوة» بمنطقة الباحة، تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. مشيرًا إلى أنَّ الحالة تبدأ في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه.

وأشارت إلى أنَّ «أبها- أحد رفيدة- المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- تنومة- خميس مشيط- رجال ألمع- سراة عبيدة- طريب- ظهران الجنوب– محايل» بمنطقة عسير، تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. مشيرًا إلى أنَّ الحالة تبدأ في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه.

وأوضحت أنَّ «أبو عريش- الدائر- الريث- الطوال- العيدابي- صامطة- فيفا– هروب» بمنطقة جازان، تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من السادسة صباحًا وحتى السادسة من مساء اليوم الخميس.

وأشارت إلى أنَّ «الأفلاج- الحريق- الخرج- الدرعية- الدلم- الدوادمي- الرين- الزلفي- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حريملاء- حوطة بني تميم- رماح- شقراء- ضرما- عفيف- مرات- وادي الدواسر» بمنطقة الرياض، تتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أنَّ الحالة تبدأ في التاسعة صباح الخميس وحتى الخامسة من عصر اليوم نفسه.

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وأوضحت أنَّ «جدة- خليص– رابغ» والأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، تتأثر في التاسعة من صباح اليوم الخميس وحتى الثانية من ظهر اليوم برياح نشطة وأتربة مثارة، يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتتأثر «الحناكية- العلا- العيص- المدينة المنورة- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع– ينبع» والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمدينة المنورة تتأثر في الثامنة صباح اليوم وحتى الخامسة عصرًا برياح نشطة وأتربة مثارة، يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية.

أما «الحائط- السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- بقعاء- حائل- سميراء– موقق» والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بمنطقة حائل، تتأثر بموجة باردة وتكون الصقيع، بدءًا من الثانية عشرة صباح اليوم، وحتى الثامنة صباحًا.

كما تتأثر «تبوك– تيماء» بمنطقة تبوك، بنفس الموجة الباردة والتي يصحبها تكون الصقيع، بدءًا من الثانية عشرة صباح اليوم، وحتى الثامنة صباحًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ «الأحساء- الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- القطيف- النعيرية- بقيق- حفر الباطن- قرية العليا» والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة الشرقية، تتأثر بدءًا من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، برياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية.