بالصور.. أمير جازان يعلن إنشاء مركز للتوحد بالمنطقة

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، الحفل الختامي وتسليم جوائز الدورة الـ24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وشهد أمير جازان في مستهل الفعاليات مراسيم توقيع اتفاقيتي تعاون بين الإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة التعليم بمحافظة صبيا ومركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان تشمل العديد من المجالات التعليمية والتدريبية وغيرها من مجالات التعاون الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمين العام للجائزة عبد العزيز بن عبدالرحمن السبيهين كلمة أعرب فيها عن شكره ومنسوبي الجمعية لرعاية أمير المنطقة لختام الدورة الحالية من الجائزة.

وأضاف الأمين العام أنَّ المرحلة النهائية التي تستضيفها منطقة جازان تشهد مشاركة 45 متسابقًا من الطلاب، تمَّ تكريم الفائزين منهم، إلى جانب مشاركة 33 متسابقة من الطالبات سيتم تكريم الفائزات منهن مساء اليوم الخميس، بحضور الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر عضو مجلس إدارة الجمعية.

وتضمن الحفل تقديم العديد من النماذج من قراءات الأطفال الفائزين في فروع الجائزة، فيما كرَّم أمير المنطقة الفائزين والفائزات بالجائزة، والجهات المشاركة والمتعاونة مع الجمعية.

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وأعرب أمير جازان في ختام الحفل عن سعادته برعاية الحفل الختام للجائزة في عامها الـ24 وتكريم الفائزين والفائزات من ذوي الإعاقة، منوهًا بما تجده هذه الفئة من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة متواصلة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأعلن الأمير محمد بن ناصر عن صدور الموافقة والعمل على إنشاء مركز للتوحد بمنطقة جازان تابع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، راجيًا العون والتوفيق للقائمين على الجمعية.

من جانبه هنأ الأمير سلطان بن سلمان الفائزين والفائزات بالجائزة وأسرهم، مؤكدًا مضي الجمعية ومواصلتها في تنفيذ الجائزة وغيرها من البرامج والأعمال التي تقوم بها خدمة لهذه الفئة العزيزة.

وشدَّد على الجهود التي يقوم بها منسوبو الجمعية وما يتوافر للجمعية من إمكانات من خلال ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وما يتوافر لها من أوقاف ومشروعات وشراكات تسهم في توفير كل ما تحتاج إليه الجمعية، ويمكنها من القيام بالمهام المناطة بها على أفضل وجه.