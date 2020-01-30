كراني يحدد موعد رحيل «الزائر القطبي» وعودة الدفء

توقع خبير الأرصاد حسن كراني بدء رحيل الزائر القطبي عن أجواء القطاع الغربي بالمملكة، خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى بدء الدفء من غد الجمعة.

وقال كراني، عبر حسابه بتويتر: «انعموا بجمعة دافئة»، وتابع أنه مع نهاية اليوم الخميس يبدأ الرحيل الملموس للزائر القطبي عن معظم أجواء القطاع الغربي.

وأضاف كراني أن ليلة الجمعة بنهارها سيسود فيها الدفء أجواء القطاع الغربي، مشيرًا إلى أن محور الدفء يتحول تدريجيًّا إلى العاصمة الرياض وبقية الوسطى والشرقية وجنوب أجواء القطاع الشمالي، مع صباح ووسط يوم غد الجمعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان.

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في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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