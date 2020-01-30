مصادر «عاجل»: تشكيل لجنة لبحث شكاوى تحويل سوق حجاب بالرياض لموقف سيارات

كشفت مصادر «عاجل» أنَّ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكَّلت لجنة للنظر في شكاوى عددٍ من النساء البائعات في سوق الجوهرة والشهير بـ«سوق حجاب»، بعد وصول أوامر لهنَّ بالإزالة بتاريخ ٣٠/١٢وتحويله إلى مواقف سيارات.

وتقدَّمت بعض السيدات البائعات بشكاوى للجهات المعنية، يطالبن فيها بإعادة النظر في الأوامر الصادرة بإزالة بسطاتهن، بدعوى تحويل السوق إلى موقف سيارات.

وبحسب مصادر «عاجل» فإنَّ المجلس البلدي تفقد السوق وقدَّم تقريرًا أوصى فيه ببقائه؛ نظرًا لرمزيته، فهو سوق شعبي يقع شرق الرياض ويمتاز بحركة الشراء فيه وكثرة روَّاده من المنطقة ومن خارج الرياض.

وأوضحت المصادر أنَّ السوق يعدّ مصدر الرزق الوحيد لنساء سعوديات كبيرات في السنّ، لذا أوصى المجلس البلدي ببقائه؛ تخوفًا من تحول البائعات العاملات فيه إلى بائعات متجوِّلات.

من جانبها، قالت أم محمد إحدى البائعات لـ«عاجل»: إنَّ السوق الذي يريدون نقلنا إليه مهجور، ولا أحد يستطيع البقاء فيه «فأنا أرملة وأعول أطفالًا».