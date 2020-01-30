مدني مكة يحذر من تقلبات الأحوال الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول حيث يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة، منها الطائف، ميسان، أضم، العرضيات خلال اليوم الخميس، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن التوقعات تشير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجاري السيول وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لايوجد بها أمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال.