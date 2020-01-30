السعودية اليوم / رئيس جمهورية بوركينا فاسو يستقبل رئيس مجلس الشورى



واغادوغو 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

استقبل فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو في العاصمة واغادوغو أمس، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على هامش مشاركة معاليه في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في بوركينا فاسو حاليًا.

وفي بداية الاستقبال حمل رئيس جمهورية بوركينا فاسو معالي رئيس مجلس الشورى تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

من جهته نقل معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لفخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو وللشعب البوركيني، مؤكدًا حرصهما – حفظهما الله - على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار معاليه إلى التعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية في بوركينا فاسو، مستشهدًا بالزيارة الرسمية التي قام بها معالي رئيس الجمعية الوطنية البوركينية للمملكة في فترة ماضية، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقة بين المجلسين.

كما تم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد الحمودي، ومعالي رئيس الجمعية الوطنية البوركينية الحسن بالا سكاندي، ومعالي وزير الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو الفا باري.

// انتهى //

10:29ت م

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واغادوغو 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو في العاصمة واغادوغو أمس، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على هامش مشاركة معاليه في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في بوركينا فاسو حاليًا.وفي بداية الاستقبال حمل رئيس جمهورية بوركينا فاسو معالي رئيس مجلس الشورى تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - معبرًا عن شكره وامتنانه للمملكة لما تقدمه من دعم ومساندة للحكومة والشعب البوركيني.من جهته نقل معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لفخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو وللشعب البوركيني، مؤكدًا حرصهما – حفظهما الله - على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأشار معاليه إلى التعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية في بوركينا فاسو، مستشهدًا بالزيارة الرسمية التي قام بها معالي رئيس الجمعية الوطنية البوركينية للمملكة في فترة ماضية، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقة بين المجلسين.كما تم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد الحمودي، ومعالي رئيس الجمعية الوطنية البوركينية الحسن بالا سكاندي، ومعالي وزير الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو الفا باري.// انتهى //10:29ت م0029

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