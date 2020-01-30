السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تنظم دورة علمية بعنوان شرح قاعدة الواسطة بين الحق والخلق



الخبر 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الخبر "هداية" دورة بعنوان "شرح قاعدة الواسطة بين الحق والخلق" لشيخ الإسلام ابن تيميه يشارك فيها الدكتور عبدالله بن محمد الغنيمان في جامع الشيخ إبراهيم العجمي حي العليا بمحافظة الخبر، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء خلال يومي الخميس والجمعة الخامس والسادس من شهر جمادي الآخرة، علماً أنه سيكون هناك مكان مخصص لحضور النساء وتوزيع شهادات لحضور الدورة.

تأتي الدورة ضمن الجهود والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دنيهم ودنياهم.

// انتهى //

10:21ت م

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