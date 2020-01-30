السعودية اليوم / جلسات تعريفية لمستجدات السنة التحضيرية بجامعة نجران



نجران 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

نفذت عمادة السنة التحضيرية بشطر الطالبات بجامعة نجران، أمس اللقاء التعريفي للمستجدات للفصل الدراسي الثاني، متضمناً العديد من الجلسات والفقرات التعريفية.

واشتمل اللقاء إبراز أهمية الإرشاد الأكاديمي والتعريف بالمرشدات الأكاديميات ودورهن في خدمة الطالبات, كما تضمن اللقاء التعريف بجدول الطالبات والحركات الأكاديمية، والقوانين واللوائح، وكذلك التعريف بأنشطة الكلية المقامة وأهمية المشاركة فيها.

وتطرق اللقاء إلى التعريف بالتعليم الإلكتروني وخدماته، إضافة إلى تقديم تطبيق عملي لنظام البلاك بورد، وكيفية الدخول للنظام، وتغيير كلمة المرور، إلى جانب الدخول للمواد وحل الواجبات، وآلية التواصل مع الكادر التدريسي بصورة شاملة.

// انتهى //

10:21ت م

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