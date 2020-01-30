السعودية اليوم / أكثر من 25 ألف زيارة لمرضى الرعاية المنزلية بنجران



نجران 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

نفذت صحة نجران أكثر من 25 ألف زيارة منزلية للمرضى المسجلين في برنامج الطب المنزلي وذلك خلال العام الماضي .

وأوضحت أن عدد المستشفيات المطبقة للبرنامج بلغ 8 مستشفيات مستشفى الملك خالد، مستشفى نجران العام الجديد، مستشفى الولادة والاطفال، مجمع إرادة للصحة النفسية، مستشفى خباش، ومستشفى حبونا العام، بالإضافة إلى مستشفيات شروره وبدر الجنوب.

وأكدت أن لديها 14 فرقة طبية مؤهلة تشرف على تقديم الخدمة مشيرةً إلى تقديم مستلزمات طبية للمرضى شملت 42 سرير طبي و 51 كرسي متحرك, بالإضافة إلى تقديم 47 جهاز توليد أكسجين، و 85 مرتبة هوائية، وتوزيع 14 جهاز للشفط, كما شملت تقديم 34 جهاز لقياس نسبة الأوكسجين بالدم، و 20 جهاز لقياس السكر و 42 جهاز إلكتروني لقياس الضغط .

// انتهى //

10:20ت م

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