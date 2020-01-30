السعودية اليوم / "شرح الأصول الثلاثة " محاضرة بتعاوني بصائر بنجران



نجران 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

تنفذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" بمنطقة نجران ممثلة في القسم النسائي غداً، محاضرة بعنوان "شرح الأصول الثلاثة"، وذلك بمسجد أبي سعيد الخدري بحي الفيصلية بمدينة نجران.

وتأتي المحاضرة التي تُقام كل يوم جمعة بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج المكتب التي يقيمها خلال العام الحالي.

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10:18ت م

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