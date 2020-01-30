السعودية اليوم / افتتاح أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في واغادوغو



الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

بدأت أمس أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو, بحضور معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وفي بداية أعمال المؤتمر تليت آيات من القران الكريم، ثم ألقى الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس كلمة أكد خلالها على ضرورة

التحرك الفعال لتجسيد معاني الأخوة الإسلامية لتحقيق التضامن والتآزر لمواجهة التحديات لرفعة الأمة الإسلامية ووحدتها .

بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمةً أكد فيها أن حكومة المملكة العربية

وأكد الدكتور يوسف العثيمين أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الأمم، مشيدًا باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أنه

الهيكل الذي يجمع الدول الإسلامية، ويوطد الروابط بين المجالس الإسلامية، والشعوب كما يعزز المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

وثمن الدكتور يوسف العثيمين اهتمام الاتحاد بقضايا الأمة الإسلامية خاصة حل الأزمات التي تمر بها عدد من الدول الإسلامية، ومقدرًا توصياته ورؤيته حيالها، واهتمامه بتحديات التنمية

الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعه عن حقوق الأقليات المسلمة، في الدول غير الأعضاء في المنظمة، والتصدي لظاهرة الاسلاموفوبيا، ومساهمته في تعزيز الحوار بين الحضارات، ومكافحة الإرهاب والتطرف والظلم.

بعد ذلك ألقى معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينا فاسو الحسن بالا سكاندي كلمةً قدم فيها شكره لجميع رؤساء البرلمانات الذين حضروا هذا المؤتمر وعلى رأسهم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وتطلع معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينا فاسو إلى أن يحقق هذا المؤتمر في دورته الخامسة عشر جميع الأهداف والتطلعات، كما أعلن افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى معالي الأمين العام لمجلس الأستاذ محمد المطيري وأعضاء المجلس الدكتور فهد العنزي واللواء علي العسيري والدكتورة إقبال درندري والدكتورة نورة المري.

يذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تأسس عام 1999م ويضم حالياً 54 مجلساً ومن أبرز أهدافه تعزيز مبدأ الشورى في جميع الدول الأعضاء في المنظمة،

وتحقيق التعاون والتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في المحافل والمنظمات الدولية، وتدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق مع المنظمات البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

// انتهى //

10:11ت م

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الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسبدأت أمس أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو, بحضور معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .وفي بداية أعمال المؤتمر تليت آيات من القران الكريم، ثم ألقى الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس كلمة أكد خلالها على ضرورةالتحرك الفعال لتجسيد معاني الأخوة الإسلامية لتحقيق التضامن والتآزر لمواجهة التحديات لرفعة الأمة الإسلامية ووحدتها .بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمةً أكد فيها أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لا تألوا جهدًا في تسهيل عمل المنظمة وتسهيل حضور جميع الدول الأعضاء إلى اجتماعاتها.وأكد الدكتور يوسف العثيمين أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الأمم، مشيدًا باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أنهالهيكل الذي يجمع الدول الإسلامية، ويوطد الروابط بين المجالس الإسلامية، والشعوب كما يعزز المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.وثمن الدكتور يوسف العثيمين اهتمام الاتحاد بقضايا الأمة الإسلامية خاصة حل الأزمات التي تمر بها عدد من الدول الإسلامية، ومقدرًا توصياته ورؤيته حيالها، واهتمامه بتحديات التنميةالاقتصادية والاجتماعية، ودفاعه عن حقوق الأقليات المسلمة، في الدول غير الأعضاء في المنظمة، والتصدي لظاهرة الاسلاموفوبيا، ومساهمته في تعزيز الحوار بين الحضارات، ومكافحة الإرهاب والتطرف والظلم.بعد ذلك ألقى معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينا فاسو الحسن بالا سكاندي كلمةً قدم فيها شكره لجميع رؤساء البرلمانات الذين حضروا هذا المؤتمر وعلى رأسهم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وتطلع معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينا فاسو إلى أن يحقق هذا المؤتمر في دورته الخامسة عشر جميع الأهداف والتطلعات، كما أعلن افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى معالي الأمين العام لمجلس الأستاذ محمد المطيري وأعضاء المجلس الدكتور فهد العنزي واللواء علي العسيري والدكتورة إقبال درندري والدكتورة نورة المري.يذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تأسس عام 1999م ويضم حالياً 54 مجلساً ومن أبرز أهدافه تعزيز مبدأ الشورى في جميع الدول الأعضاء في المنظمة،وتحقيق التعاون والتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في المحافل والمنظمات الدولية، وتدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق مع المنظمات البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.// انتهى //10:11ت م0022

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