السعودية اليوم / "شرح الأصول الثلاثة" درس بتعاوني الحوية



الطائف 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

يُنظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية الأحد المقبل، درس بعنوان "شرح الأصول الثلاثة"، وذلك بجامع سيد الشهداء عقب صلاة المغرب.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري لهذا العام، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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08:34ت م

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