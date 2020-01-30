شكرا لقرائتكم خبر عن 3 هيئات تناقش خططها الإعلامية مع «البرنامج الإعلامي الموحد» والان نبدء بالتفاصيل

- المغلوث: نهدف إلى الإعلان عن مشروعات لتطوير الأجهزة الحكومية إعلاميًّا

- استعراض الخطة الإعلامية للاحتفاء باليوم الوطني الكويتي ودور الجهات الحكومية فيها

عقد مركز التواصل الحكومي في وكالة التواصل بوزارة الإعلام، الاجتماع الدوري للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية (GRID) في الرياض، بحضور أكثر من (60) ممثلًا في البرنامج.

واستعرض المجتمعون الجدول الأسبوعي للبرنامج، وفعاليات الأجهزة الحكومية خلال شهر فبراير، والخطة الإعلامية للاحتفال باليوم الوطني الكويتي، والخطة التطويرية للهيئة العامة للعقار، والحملة الإعلامية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومنصة الدراسات الإعلامية التي ستطلقها وزارة الإعلام.

كما ناقشوا المشروعات والمبادرات والمنصات الجاري العمل على تنفيذها، لتطوير القطاعات إعلاميًا، وإيصال الرسائل الإعلامية بالشكل المرجو.

وفي بداية اللقاء؛ رحب المشرف العام على وكالة التواصل الدكتور عبد الله المغلوث بممثلي الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى اهتمام وزير الإعلام تركي الشبانة بالبرنامج الإعلامي الموحد، وحرصه على تعزيز التنسيق الإعلامي بين الأجهزة الحكومية، وأوضح الغاية أن يكون الاجتماع نقلة إلى مرحلة جديدة، والإعلان عن مشروعات تهدف إلى تطوير الأجهزة الحكومية إعلاميًّا.

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وأشار الدكتور المغلوث إلى أهمية مشروع منصة الدراسات الإعلامية، والدور الذي ستلعبه في توفير الدراسات الإعلامية النوعية والمتخصصة في منصة واحدة.

بعد ذلك؛ تحدث مدير البرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية في وكالة التواصل الأستاذ إبراهيم الشعلان عن البرنامج، وما وصل إليه من تطور بمساعدة الأجهزة الحكومية. وقال إن لدى البرنامج أجندة تعكس التطور ومستوى التفاعل الذي تم من قبل الأجهزة الحكومية، موضحًا أن الجهود تكمل بعضها في سبيل تطوير الرسالة الإعلامية. واستعرض بعد ذلك دليل التطبيقات الحكومية الذي أطلق مؤخرًا. ثم عرّج على مشروع الأيام السعودية، وحث الأجهزة الحكومية على التفاعل مع الفعاليات خلال الأيام المقبلة، وتضمين المشاركات المقدمة من قبل الأجهزة في الاحتفاء بتلك الأيام.

ثم قدمت الأستاذة نورة السحلي، من إدارة الشراكات في وكالة التواصل؛ عرضًا مرئيًا عن مشروع منصة الدراسات الإعلامية، موضحة أنه تم جمع عديد من الدراسات والأبحاث الإعلامية. وقالت إن العمل على تكوين قاعدة بيانات يتم على قدم وساق، وأن المنصة بدأت بالتواصل مع الجامعات من أجل حصر البحوث المتعلقة بالإعلام، ومن ثم تضمينها إلى المنصة.

كما قدّم نائب مدير عام إدارة التنظيم والترخيص بهيئة الإعلام المرئي والمسموع الأستاذ عمر أبو بكر عرضًا عن مشروع التسجيل المهني للإعلاميين، الذي سيطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ثم استعرض الأستاذ نواف السعيد من وحدة الاستشارات الإعلامية بوكالة التواصل مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للكويت في شهر فبراير المقبل، موضحًا أنه تم توحيد الهوية البصرية للاحتفال. وقال إن هذا العمل يأتي تأكيدًا على قوة الروابط وعمق العلاقات بين البلدين، والتذكير بالمواقف التاريخية بينهما، وإبراز الموروث الثقافي والاجتماعي المشترك.

ثم تحدث المهندس فيصل بن خثيلة، من الهيئة العامة للعقار؛ عن مشروع تصنيف المنشآت العقارية، والمعايير الخاصة بذلك.

وبعد ذلك؛ استعرض المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ محمد الحسن حملاتهم الإعلامية القادمة ودورها في تعزيز الوعي بمجال الملكية الفكرية وحمايتها، من خلال بث محتوى إعلامي يشرح أهمية تسجيل العلامات التجارية للأجهزة الحكومية.