شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تؤكد على صحة بيانات شاغلي الوظائف عبر «نور» والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل البيانات (التخصص) الذي يتم اعتماده من واقع المؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه، و(التخصص المزدوج) مثل الرياضيات والعلوم؛ يكون حسب التخصص الذي تم التعيين عليه وفق قرار التعيين.
ولفتت الوزارة أن (تاريخ المباشرة) يتم اعتماده من أول مباشرة للمعلم بالجهة التعليمية المعيّن فيها كمعلم أو معلمة بعد صدور القرار، وأول مباشرة للمعلم في الجهة التعليمية خارج الوزارة المنقولة خدماتهم منها لوزارة التعليم كمعلمي وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني. أما المنقولة خدماتهم للكادر التعليمي يدوّن لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين كمعلم في التعليم العام.
وتراعي وزارة التعليم ضمن أولوياتها (المعدّل التراكمي)، وذلك من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه.
وتوضح وزارة التعليم أن (عام التخرج) يُرصد من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه، أو تم التحسين عليه.
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