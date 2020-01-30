منع بولتون من نشر معلومات تدين ترامب في كتابه

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، رفضه لنشر كتاب مستشار الأمن القومي الأسبق جون بولتون، لأنه يحتوي على معلومات سرية لا يمكن نشرها.

وبحسب “فرانس برس”، فإن الأبيض قال في رسالته التي أرسلها إلى محامي بولتون، إن مجلس الأمن القومي اطلع على مسودة الكتاب ورفض نشره لأنه يحتوي على معلومات سرية بل إن بعضها مصنف سري للغاية، ومن الممكن أن يسبب أضراراً خطيرة في الأمن القومي إذا تم نشره.

وأضاف أنه لا يمكن نشر هذه المسودة دون حذف هذه المعلومات السرية.

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ورفض محامي بولتون، تشاك كوبر، ادعاءات البيت الأبيض، وأرسل رداً له، قال خلاله إنهم لا يعتقدون أن أي من المعلومات الموجودة في المسودة يمكن اعتبارها سرية، وطالب مجلس الأمن القومي بإنهاء مراجعة الكتاب سريعًا، وذلك في ضوء إمكانية استدعاء بولتون للشهادة في محاكمة عزل ترامب.

وأوضح كوبر أنه إذا تم استدعاء بولتون، فسيتم التطرق إلى المعلومات المتعلقة بمسألة أوكرانيا والتي يرفض البيت الأبيض نشرها في مسودة الكتاب.

يذكر أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يطلع على مسودات كل الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض.

وذكر بولتون في مسودة كتابه معلومات قد تقلب سير محاكمة عزل ترامب رأساً على عقب، حيث أكد من خلالها أنه استغل سلطته وعرقل عمل الكونغرس، تلك التهم التي يوجهها له الديمقراطيون والتي يتم محاكمته أمام مجلس الشيوخ بسببها.

وقال بولتون إن ترامب أفصح له في شهر أغسطس من عام 2019 أنه لا يريد الإفصاح عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلا بعدما تفتح تحقيقاً مع منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن.

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