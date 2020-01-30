فيديو.. أطباء يزيلون ورماً من المخ على ضوء هاتف!

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - ميادة السيد - ترجمة

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو صادم، يظهر أطباء في غرفة العمليات وهم يستخدمون إضاءة هاتف محمول كمصابيح أثناء إزالة ورم من مخ مريض، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت الصحيفة أن مقطع الفيديو التقط في مستشفى “Barros Luco Trudeau “، الواقعة في سان ميغيل، في تشيلي، أثناء إزالة ورم من مخ مريض يبلغ من العمر 34 عامًا.

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وقال مسؤول الصحة أرتورو زونيغا، لوسائل الإعلام المحلية، إن النظام التلقائي للمولدات لم يتم تنشيطه عندما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة، الأمر الذي اضطر الأطباء إلى استخدام الهواتف المحمولة للإضاءة.

ولفت إلى أن المولدات تعمل في الوقت الحالي، وإذا انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى فلن تكون هناك مشكلة، مشيراً إلى أنه يتم في الوقت الحالي تحديث مرافق المستشفى ولكنه يتعهد بفتح تحقيق في الواقعة وخاصة أن عائلة المريض أعلنت أنها ستقاضي المستشفى.

وأوضح أن المستشفى أخبرت عائلة المريض بما حدث عقب انتهاء الجراحة، وادعت شقيقة المريض والتي تدعى بولينا، أنه اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية أخرى بعد عدة أيام بعد إصابته بنزيف.

وأوضحت التقارير الإخبارية أنه ما زال يتم علاج المريض في وحدة العناية المركزة، ورفض فريق من أطباء الأعصاب إجراء أي عمليات أخرى له، حتى يضمنون عدم تكرار ما حدث أثناء الجراحة الأولى.

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