ما هي أعراض فيروس كورونا ؟

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

يزيد فيروس كورونا الجديد في انتشاره عالمياً، إذ سجلت إصابات بالوباء في ما لا يقل عن 15 دولة، بعد ظهوره بداية في الصين.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 170 في الصين، وذلك بعد وفاة 37 شخصاً آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية.

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كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص، ورصدت أمس الأربعاء أول حالة إصابة في التبت، ليكون الفيروس قد انتشر في كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني.

أعراض فيروس كورونا :

وبالنسبة إلى أعراض فيروس كورونا فهي ظهور أعراض بالجهاز التنفسي، مع اختلاف أنواع فيروسات كورونا البشرية بما في ذلك الأنواع 229E و NL63 و OC43 و HKU1، وجميعها تسبب أمراضًا خفيفة إلى معتدلة في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد.

وتشمل أعراض فيروس كورونا ما يلي:

– سيلان الأنف.

– صداع الرأس.

– سعال.

– التهاب الحلق.

– الحمى.

– شعور عام بالتوعك والتعب.

كما يمكن أن تتسبب فيروسات كورونا البشرية في بعض الأحيان في أمراض الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، هذا أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب والرئة والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والرضع وكبار السن.

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