فيديو.. لا إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتشر الكثير من الشائعات في الساعات الأخيرة تفيد بأن إدارة أحد المستشفيات الخاصة في منطقة عسير فرضت إجراءات تنظيمية مشددة بمنع المراجعين من الدخول إلى قسم الطوارئ إلا في حالات محددة في إنقاذ الحياة، وذلك بعد اكتشاف إصابة 3 ممرضات بفيروس كورونا، وأن إدارة المستشفى سعت لذلك لضمان عدم انتقال العدوى، وأنه تم إغلاق كافة العيادات إلى الأسبوع المقبل ، تلك الأخبار التي تبين أنها ليس لها علاقة بالصحة.

وأجرت استشارية الأمراض المعدية ومديرة إدارة الصحة العالمية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حليمة السريحي، مكالمة هاتفية مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، قالت خلالها إن وزارة الصحة تعاونت مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا المستجد في منافذ دخول إلى المملكة.

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وأضافت أنه يتم حصر الرحلات المباشرة وغير المباشرة القادمة من الصين وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، كما تم إعداد دليل للمراقبين الصحيين بالمراكز لكيفية التعامل مع المسافرين.

وعن تسجيل حالات إصابات بفيروس كورونا في المملكة وخاصة في عسير، قالت إنه ليس هناك أي حالات إصابة مؤكدة في المملكة، وأنه تم فحص من لديهم أعراض تنفسية وتواجدوا في الصين خلال الأسابيع الماضية، ولم تظهر لديهم أي عينات إيجابية حتى الآن.

وأضافت أن الحالة الموجودة في عسير كانت مصابة بفيروس كورونا السابق الذي اكتشف عام 2012 والمسبب لمتلازمة الشرق الأوسط، وليس لها علاقة بفيروس كورونا المستجد.

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