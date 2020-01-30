السعودية | ” الحربي ” يفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ” الحربي ” يفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- افتتح نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة سعادة الأستاذ / فواز الحربي معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع بفندق الريتزكارلتون – جدة ، بحضور رئيس المعرض الأستاذ / نواف الدخيل وعدداً من المسئولين محلياً و دولياً .
وبدأ البرنامج بقص الشريط إيذاناً ببدء المعرض و استعداداً لاستقبال الزوار ، تلا ذلك جولة على جميع أجنحة المعرض المشاركة و التي تميزت بجودة و تنوع إنتاجها .
و ذكر ” الحربي ” بأن ما رأه اليوم من تميز في عالم المعارض و خاصةً معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع لم يكن من السهل تحقيقه إلاً بتظافر الجهودة بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص و المستثمرين و المجتمع .
و اختتم حديثه قائلاً ” لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر القائمين على المعرض الذين أحدثوا نقلةً إقتصاديةً و استثماريةً للمملكة العربية السعودية خليجياً و عربياً و دولياً .
الجدير بالذكر بأن المعرض مستمر حتى يوم السبت القادم من الساعة ٤ عصراً حتى ١٢ مساءً لكل فئات المجتمع بالمجان و تواجد نقاط البيع و الإستثمار بين أجنحة المعرض .
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