السعودية | أتربة مثارة على محافظات مكة المكرمة حتى الساعة الثانية مساء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:57 صباحًا, 30 يناير 2020 م المناطق - الرياض نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ورابغ وخليص.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثانية مساءً.

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