شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: موجة غبار ورياح على «مكة» و«المدينة» والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ورابغ وخليص. وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.

كما نبهت الهيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات ينبع الحناكية والعلا والعيص المهد وخيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة ٨ صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم .