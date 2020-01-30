شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ينقذ مريضة بـ «دوالي الأمعاء» في جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأُسعفت المريضة بما يزيد على 15 وحدة دم نتيجة النزيف الحاد، وتقرر إثر ذلك إجراء تغيير مسار تدفق الدم من الوريد البابي الكبدي، وقد كُللت العملية - بفضل الله - بالنجاح بعد أن استغرقت 3 ساعات، جرى خلالها تغيير مسار ضغط الدم من الوريد البابي الكبدي إلى الوريد الأجوف السفلي، مع إقفال كتلة الدوالي الموجودة في الأمعاء.
وغادرت المريضة المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية، وهي تتمتع بصحة جيدة، دون وجود أي مضاعفات تُذكر -ولله الحمد-.
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