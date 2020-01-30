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شكرا لقرائتكم كورونا يقتل 170 شخصًا حتى الآن ويصيب 1032 في يوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وصل إلى 17 دولة
متابعة - متابعات الخليج 365
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 170 حالة، وإصابة 7700، وذلك بعد إصابة أكثر من 1032 شخصًا بالفيروس خلال 24 ساعة فقط.
وأصدرت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، والذي يعد مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بيانًا اليوم، قالت خلاله إن عدد الأشخاص الذين توفوا من الفيروس الجديد ارتفع إلى 170 شخصًا، وذلك حتى نهاية يوم 29 يناير.
وكانت شركة النقل العام في بكين أعلنت أول أمس، أنها ستعلق معظم خدمات الحافلات إلى إقليم هوبي الذي ظهر فيه الفيروس، كما أقدمت حكومات أجنبية على إجلاء رعاياها من المنطقة بالتزامن مع ارتفاع عدد الوفيات.
وتبحث منظمة الصحة العالمية أمر إعلان حالة طوارئ دولية بسبب انتشار فيروس كورونا، ونشر المدير العام للمنظمة تغريدة على حسابه بتويتر أعلن خلالها أنه سيجتمع مع لجنة الطوارئ في المنظمة اليوم الخمس، من أجل التباحث حول فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشر في 17 دولة حتى الآن، وتحديد ما إذا كان الوضع يستدعي إعلان حالة الطوارئ.
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