“الترفيه” تعلن بطولة “شتاء الرياض للبلوت”.. ومشاركة نسائية للمرة الأولى

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أن جوائز بطولة “شتاء الرياض للبلوت”، والتي ستقام في واجهة الرياض خلال الفترة 6-13 فبراير 2020 تصل إلى أكثر من مليوني ريال سعودي، مؤكدة أن تلك النسخة من البطولة ستشهد مشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى.
وأشارت الهيئة العامة للترفيه إلى أن البطولة تستهدف فئة الرجال كما كان في نسخها الماضية، بالإضافة إلى العنصر النسائي كأول مشاركة لهن في ذلك النوع من المنافسات، وداعية جميع عشاق اللعبة إلى المسارعة في التسجيل، وعدم تفويت الفرصة من خلال الرابط: http://baloot.safeis.sa . يشار إلى أن عدد اللاعبين المتوقع مشاركتهم في البطولة سيتجاوز 16 ألف لاعب ولاعبة، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في وقت سابق.
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