العدل تحسم الجدل… هل يتم تطبيق إلغاء “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” على جميع القضايا السابقة ؟ – فيديو

أفاد محمد المطلق المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، بأن قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تطبيق القرار.

وكشف المطلق في مداخلة على قناة “العربية”، عن السبب وراء إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين ، وأشار إلى أن أشخاصا تقدموا إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذكروا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم -دون قصد- من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، قد قرر إلغاء مادة “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” ليقتصر الأمر على منع “التعامل المالي” فقط، طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر الوزير ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ.