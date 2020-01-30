القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضانات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لجايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ الفيضانات، التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب؛ لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لـ«جايير» في ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات، التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».

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