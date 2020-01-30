طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس، لافتة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على بعض المناطق، لافتة إلى غيوم السماء جزئيًّا مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الافقية.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: «سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)، في حين تنشط رياح سطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)».

وتوقعت «هيئة الأرصاد»، تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف، وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 16-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

Advertisements

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: سحب رعدية ممطرة على مناطق عدة

تنبيهات «الأرصاد»: أمطار رعدية بمكة وجازان ورياح وأتربة بالمدينة المنورة