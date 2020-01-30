السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب الهند



نيودلهي 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر الهند مساء الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 190 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

04:25ت م

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