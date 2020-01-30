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بينهم أطفال.. إصابة 4 مدنيين جراء قصف حوثي على مدينة التحيتا
الخميس 30 يناير 2020
استمرارا لجرائمهم،أصيب مساء أمس الأربعاء 4 مدنيين بينهم طفلين وامرأة من أهالي مدينة التحيتا بقصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على منازل المواطنين وسط المدينة جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر طبية، أن مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين والأحياء السكنية وسط المدينة بقذائف الهاون الثقيلة ما أدى إلى إصابة رجل وطفلين وامرأة بجروح بالغة.
وكشفت المصادر عن أسماء الجرحى وهم يحيى أحمد كداف و عبده سالم علي والطفل عمار سالم عوض والمواطنة سعده حسن فرج حيث وصفت حالتها بالخطيرة .
وأضافت المصادر، أن قذائف المليشيات تساقطت على منازل المواطنين ،حيث تعرض الطفلان للإصابة بشظايا قذائف الهاون عندما كانا يلعبان.
وأشارت المصادر، إلى أن الأهالي هرعت لإسعاف المصابين إلى مستشفى التحيتا ليتم بعدها نقلهم إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.
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