السعودية اليوم / ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 169 حالة



ووهان 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

سُجّلت 37 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ في مقاطعة هوبي في وسط الصين، بؤرة تفشي هذا الفيروس التنفسي المميت، ما يرفع إلى 169 عدد الوفيات جراء هذا الوباء المنتشر في البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.

كما سُجّلت 1032 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، وفق السلطات.

ودعت منظمة الصحة العالمية العالم إلى التحرك لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي خلّف إصابات فاقت عدد الإصابات بوباء سارس قبل نحو عشرين عاما، فيما أجلي مئات الأجانب من مدينة ووهان الصينية.

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