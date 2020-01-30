سياسي / السفير المعلمي يلتقي رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان



نيويورك 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة بعمل المحكمة، والجهود الدولية المبذولة لدعم عملها.

حضر اللقاء مديرة مكتب رئيس قلم المحكمة نتالي زعرور، ومدير مكتب معالي المندوب الدائم حكمت السعيد، وعضو اللجنة القانونية نداء أبو علي، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد القاضي.

// انتهى //

04:14ت م

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نيويورك 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان داريل مونديس.وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة بعمل المحكمة، والجهود الدولية المبذولة لدعم عملها.حضر اللقاء مديرة مكتب رئيس قلم المحكمة نتالي زعرور، ومدير مكتب معالي المندوب الدائم حكمت السعيد، وعضو اللجنة القانونية نداء أبو علي، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد القاضي.// انتهى //04:14ت م0380

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