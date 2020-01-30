شاهد.. إحضار عمر البشير إلى النيابة العامة السودانية للتحقيق معه في انقلاب 1989م

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استدعت النيابة العامة السودانية -أول أمس (الثلاثاء)- الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للتحقيق معه بشأن انقلاب عام 1989م.

وأظهرت لقطات مصوّرة لحظة وصول البشير إلى مقرّ النيابة العامة ترافقه قوات عسكرية لتأمين نقله من السجن وإليه.

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وكانت النيابة السودانية قد أعلنت في مايو 2019 فتح تحقيق مع مدبري الانقلاب العسكري، موجهة إليهم تهمة تقويض النظام الدستوري، وذلك بعد تقديم عدة محامين عريضة قانونية إلى النائب العام ضد البشير ومساعديه.

واستُجوب في هذا الإطار كلّ من البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز، وبكري حسن صالح.



