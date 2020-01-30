التعليم تحذر منسوبيها و مايتم في نظام نور

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حذرت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات وقادة المدارس من عدم الحفاظ على كلمة المرور الخاصة بهم في نظام نور مشيرة إلى أن كلًا منهم يتحمل مسؤولية ما يتم عبر حسابه على الموقع.

وأشارت الوزارة في تنبيه لها اليوم إلى أن جميع ما يتم في حساب المعلم أو المعلمة أو قادة المدارس من عمليات في نظام نور..؛ يقع تحت مسؤوليتهم، وعليهم تقع تبعات عدم محافظتهم على سرية كلمة المرور الخاصة بهم.

