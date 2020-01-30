سيارة تقتحم واجهة مستشفى في الظهران وتصيب 4 أشخاص (فيديو)

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اقتحمت سيارة يقودها مواطن مسن، أمس (الأربعاء)، واجهة مستشفى في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية بعد أن فقد السيطرة عليها، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة.

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وأظهر مقطع فيديو متداول السيارة، وهي من نوع “كورولا”، وقد هشمت واجهة المستشفى الزجاجية بعد أن تجاوزت الحواجز الخرسانية الموجودة خارج المبنى.

وتفيد المعلومات المتاحة بأن قائد السيارة كان يحاول إيقافها خارج المبنى قبل أن يفقد السيطرة عليها.



