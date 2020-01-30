مدني عنيزة ينقذ طفل محتجز خارج النافذة بالطابق الثالث

︎ : . باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة صباح هذا اليوم حالة احتجاز طفل يبلغ من العمر ( 6 ) سنوات خارج اطار ( سياج ) نافذة غرفة بالطابق الثالث من منزل يقع بحي القدس … وذكر المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة عنيزة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 7:35 ) من صباح هذا اليوم الاربعاء فتمت مباشرة الحالة وانزال الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد .. ونوه العقيد اباالخيل على اهمية مراقبة الاطفال ومتابعتهم حفاظاً على سلامتهم





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