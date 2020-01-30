رابط التحقق من نتائج أهلية حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 27 لشهر فبراير 2020 حيث يمكن التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020، حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون..، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

