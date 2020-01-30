

نواكشوط 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، مبعوثًا خاصًا، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأفاد المبعوث الفلسطيني في تصريح إثر اللقاء أنه سلم الرئيس الغزواني رسالة خاصة من الرئيس الفلسطيني محمود عابس، تتعلق بالعلاقات بين البلدين والمجالات المتعلقة

بالأوضاع السياسية الراهنة التي تشهدها فلسطين، والقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس الموريتاني على الموقف الثابت لموريتانيا والداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن موريتانيا حكومة وشعبا لن تدخر جهدًا من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة في كل المحافل الدولية.

// انتهى //

03:59ت م

0378





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس الموريتاني يلتقي مبعوثًا خاصًا من الرئيس الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.