السعودية اليوم / رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان يلتقي وفد هيئة حقوق الإنسان



القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

التقى رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان محمد فايق، اليوم بمكتبه بمقر المجلس، وفد هيئة حقوق الإنسان الذي يزور مصر حاليا برئاسة الدكتور هشام العمار.

ورحب فايق بوفد الهيئة، مؤكدا على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية تبادل الخبرات بين المجلس وهيئة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

واستعرض اللقاء تجربة المجلس المصري في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال الممارسات والأساليب التي يقوم بها المجلس من خلال تلقى الشكاوى بوسائل الاتصال المختلفة والعمل على حلها مع الجهات المعنية بما يتسق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

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03:03ت م

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