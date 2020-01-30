سياسي / الرئيس المصري يبحث مع مستشارة ألمانيا هاتفيا التطورات في المنطقة



القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلاله آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، ومستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الاتصال استعرض وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية وطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

وأكد المتحدث أن الطرفين تناولا مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، حيث تم التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ تلك النتائج وصولاً إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق.

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