اقتصادي / وزير الاقتصاد الموريتاني يلتقي الأمين الدائم لمجموعة الخمس بالساحل



نواكشوط 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير2020 م واس

التقى وزير الاقتصاد الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، اليوم، الأمين الدائم لمجموعة الخمس بالساحل مامان صمبو سيدكو، الذي يزور موريتانيا حاليا.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللقاء استعرض مستوى التعاون بين موريتانيا و مجموعة دول الساحل الخمس، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، خاصة في المجال الاقتصادي.

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