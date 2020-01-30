شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 صباحًا, 30 يناير 2020 م
المناطق - الرياض
دشنت وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة آمال الهبدان أمس, فعالية (بوابة نورة الرياضية ٢٠٢٠م) التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية التي تعد الإعلان الرسمي لافتتاح الموسم الرياضي الثاني بالجامعة للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٤١هـ, بحضور عدد من عميدات الكليات، ورئيسات الأقسام، والطاقم الإداري والتعليمي في الجامعة، والطالبات ومشاركة عدد من الجهات الخارجية كالاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، واتحاد الجودو، واتحاد ألعاب القوى، واتحاد الريشة الطائرة، واتحاد الدراجات الهوائية.
وتهدف بوابة نورة إلى زيادة عدد نسبة الممارسين للرياضة في الجامعة، من خلال عرض عدد من برامج اللياقة البدنية (PNU FIT) والألعاب الرياضية، حيث تضمن الحدث عدد من الأنشطة الرياضية منها سباق الجري لمسافة ٥ كم لكافة منسوبات الجامعة وتتويج الفائزات.
كما حرصت إدارة الشؤون الرياضية على إتاحة فرصة التسجيل للطالبات في برامج اللياقة البدنية، ومشاركتهن في العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة ككرة السلة، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وغيرها بالإضافة إلى التنافس في مناطق مخصصة لألعاب القوى والتي تشمل الوثب العالي والطويل، ورمي الجلة، الجري لمسافة ١٠٠ م و٢٠٠م، وعمل تمارين لياقة بدنية جماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.