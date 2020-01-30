شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات 72 قياديا وقيادية في التعامل مع المهمات المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي البرنامج ضمن حزمة المبادرات والبرامج التطويرية التي تستهدف العاملين في القطاع العام التي تتبناها الوزارة.
وأوضح مساعد وزير الخدمة المدنية محمد السلمي، خلال رعايته انعقاد البرنامج أنه يعد امتداداً لبرامج تطوير القيادات في القطاع الحكومي التي تواكب توجيهات القيادة الرشيدة، وتعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن النسخة الثانية روعي فيها المقترحات التطويرية من المشاركين في النسخة الأولى الذي شهد مشاركة أكثر من سبعين مشاركاً من أصحاب المعالي والسعادة، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمراسم الملكية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
وأشاد السلمي بالاهتمام الخاص من قبل مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. إيناس العيسى، على تطوير أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة خلال المرحلة المقبلة.
وأكّد أهمية هذه البرامج التطويرية والأثر المرتقب منها من خلال تسليط الضوء لدى قيادات الجهات الحكومية على جوانب وتفاصيل من شأنها زيادة واتساع مداركهم، وتمنحهم على المدى البعيد مزيداً من الخبرات التي تتطلبها الشخصية القيادية الحكومية الفاعلة.
وتضمن البرنامج عدة محاور، كالتعاطي مع السلطات التشريعية والتنفيذية، والتعامل مع إمارات المناطق، وقواعد المراسم الملكية، إضافة إلى نبذة عن المعالم الدبلوماسية والعلاقات الدولية والبروتوكول.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أطلقت النسخة الأولى من البرنامج العام الماضي برعايةٍ من وزير الخدمة المدنية، وبحضور أكثر من 80 مسؤولاً ومسؤولة يمثلون القطاع الحكومي والعام. وشهدت النسخة الثانية من البرنامج حضور 72 موظفاً حكومياً، يشكل النساء منهم 18 قيادية في عدد من القطاعات الحكومية.
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