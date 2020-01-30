حرم أمير الشرقية: المرأة السعودية العمود الفقري للأسرة والمجتمع

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جاء ذلك خلال لقاء سموها مع القيادات النسائية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عقب توقيعها مذكرة تفاهم مع مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.عبدالله الربيش مؤخرا، وذلك بمقر الجامعة في الدمام، وتعبر المذكرة عن رغبة الطرفين في إقامة علاقة تعاون إستراتيجية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في البحوث والدراسات الأكاديمية، التطوير المهني والإداري، ريادة الأعمال والابتكار، التطور التقني، الاستشارات، الإعلام.
وأضافت سموها: إن المؤشرات جميعها تثبت تمكين المرأة في بيتها وإدارتها بتكامل مع طبيعة الرجل.
وفي ذات السياق، أشادت سموها بالبرامج التي تقوم بها الجامعة لبناء جيل مسؤول يساهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة، مؤكدة على أهمية استثمار الأفكار الشابة الموافقة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
من جهته، أعرب د.الربيش عن شكره لسمو رئيسة مجلس الأمناء لتشريفها الجامعة، وتوقيع المذكرة التي تحمل في طياتها تطوير 7 مجالات مختلفة، منوها بالدور الذي يقوم به مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
فيما أضافت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري: إن المجالات التي سيتم التعاون على تطويرها تمثل أهمية كبرى، وذات أثر مستدام، إذ تم تطبيقها بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة، مبينة أن توقيع هذه المذكرة جاء بعد معرفة احتياج المجتمع، من خلال دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية والزيارات المتكررة لبرنامج نشء مسؤول الذي يعنى بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة.
كما نوّهت المدير التنفيذي نوف المعجل، بأن توقيع المذكرة سيكون جسرا لتعاون شامل مع الجامعة، فيما يخص الشباب والمبادرات ذات الاحتياج، والاستعانة بخبراء الجامعة لتحقيق المصلحة العامة للمنطقة.
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